Depois da notícia de Record de que a renovação de contrato com Alejandro Grimaldo pode custar30 milhões de euros à SAD do Benfica, o lateral fez uma publicação nas redes sociais que parece ser uma resposta. Vítor Pinto, subdiretor de Record, analisou este tema no programa 'Hora Record' (CMTV).