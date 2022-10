A carregar o vídeo ...

Pinto da Costa assegurou esta terça-feira que Theodoro Fonseca, acionista maioritário da SAD do Portimonense, nunca foi acionista da SAD do FC Porto, em resposta a Mauro Xavier, comentador da CMTV e colunista Record. Vítor Pinto, subdiretor de Record, analisou o tema no programa 'Mercado'.