Vítor Pinto: «Jorge Jesus tem oportunidade única para ser selecionador do Brasil e colocou pressão na CBF»

A carregar o vídeo ...

À chegada a Lisboa, esta terça-feira, Jorge Jesus admitiu que o seu "sonho era estar num campeonato do Mundo de seleções" . Vítor Pinto, subdiretor de, analisou no programa 'Mercado' da CMTV as declarações do treinador e frisou que as mesmas são uma forma do técnico pressionar a Confederação Brasileira de Futebol, tendo em vista ocupar o lugar de selecionador do Brasil.