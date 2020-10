A carregar o vídeo ...

O FC Porto anunciou, esta terça-feira, a contratação por empréstimo do Chelsea do defesa-central Malang Sarr. Vítor Pinto, chefe de redação de Record, analisa no programa 'Mercado' da CM TV os prós e contras do francês e aquilo que poderá acrescentar ao plantel de Sérgio Conceição.