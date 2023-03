Vítor Pinto: «Mesmo que os sinais de Rafa continuem a ser de indisponibilidade, equipa técnica da Seleção mostra que está atenta»

A carregar o vídeo ...

o vídeo divulgado esta quarta-feira para Federação Portuguesa de Futebol, que mostra como é um dia normal de Roberto Martínez, é possível ver o selecionador a analisar um ecrã com uma lista de jogadores - 200, segundo o selecionador - com a informação da utilização nos respetivos clubes. E na imagem é possível que um dos futebolistas é... Rafa Silva. Recorde-se que em setembro do ano passado, quando Fernando Santos ainda era o selecionador, o avançado do Benfica anunciou a renúncia à Seleção. Vítor Pinto, subdiretor de Record, analisou o tema no programa 'Mercado' da CMTV.