Vítor Pinto: «Não me parece que o Benfica esteja desesperado para contratar Ricardo Horta»

O Sp. Braga anunciou, esta quarta-feira, que chegou a acordo com Ricardo Horta para a renovação do contrato até 2028. Com efeito, o capitão fica ligado aos arsenalistas por mais duas temporadas do que aquelas que constavam no anterior vínculo, válido até 2026. Recorde-se que Ricardo Horta foi alvo do Benfica no verão, mas Vítor Pinto, subdiretor de Record, defende que a situação mudou. Declarações no programa 'Liga D'Ouro' na CMTV.