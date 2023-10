Vítor Pinto: «O FC Porto não vai falar só de casos de arbitragem relativos aos seus jogos»

A carregar o vídeo ...

O FC Porto emitiu esta segunda-feira um comunicado, assinado pela adminitração da SAD, onde anuncia que por causa dos "erros que adulteram a classificação do campeonato", solicitou uma audiência ao Conselho de Arbitragem com caráter de urgência. Um tema em análise no programa 'Mercado', da CMTV, e comentado por Vítor Pinto.