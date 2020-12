Vítor Pinto revela pormenores da recuperação de Pepe e aponta data para o regresso

A carregar o vídeo ...

Pepe foi operado e deverá ter alta ainda esta quinta-feira. De acordo com informação disponibilizada pelo FC Porto, a cirurgia esteve a cargo do médico Carlos Monteiro na Casa de Saúde da Boavista, "tendo-lhe sido reduzida a fratura na face contraída no jogo de ontem". Vítor Pinto, chefe de redação de Record, explicou no programa 'Mercado', da CMTV, todos os detalhes da lesão do defesa-central e quando poderá estar recuperado.