Vítor Pinto: «Rúben Amorim dá a ideia que está recetivo a outros projetos no final da época»

Na conferência de imprensa, Rúben Amorim foi questionado sobre o seu futuro – tem-se falado num possível interesse do Manchester United – e o treinador dos verdes e brancos revelou que tem uma "ideia" para o que irá fazer no final da temporada, não levantando, no entanto, o véu sobre o que se trataria, se da continuidade ou de uma saída. Vítor Pinto, subdiretor de Record, comentou o tema.