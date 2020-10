A carregar o vídeo ...

Depois de ver o negócio Rúben Semedo falhado, a intenção de Jorge Jesus era contratar a sua segunda opção para a defesa: Lucas Veríssimo. Movimentações na última hora desviaram o central do Santos para o FC Porto, situação que poderá provocar desestabilizações internas no Benfica, tal como avança o jornalista Vítor Pinto, no programa 'Mercado' da CM TV.