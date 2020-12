Vítor Pinto: «Vai ser difícil convencer o Famalicão a abdicar do passe de Pote sem ser devidamente recompensado»

A carregar o vídeo ...

Conforme Record já adiantou, o Sporting está a renegociar o acordo de transferência com o Famalicão pois, recorde-se, os minhotos têm direito a 50% do montante de uma futura venda. As conversações estão a evoluir para um acordo, mas ainda há muito a discutir e o processo não será fechado nos tempos mais próximos. Vítor Pinto, chefe de redação de Record, revelou no programa 'Mercado', da CMTV, a postura do Famalicão neste processo.