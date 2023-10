Com dois golos já nos minutos finais da primeira parte, o Vitória de Guimarães consolidou a vantagem frente ao Chaves no encontro deste sábado. Vimaranenses aproveitaram uma má reposição de bola do guarda-redes do Chaves para fazer o 3-0. Jota Silva foi o autor do 3.º golo do Vitória. [Vídeo: VSports]