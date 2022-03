Vizela 'ameaçou' e Famalicão respondeu no contra-ataque: o golo de Bruno Rodrigues que desfez o nulo

Que minuto louco em Vizela! A equipa de Álvaro Pacheco ameaçou o golo, com duas boas oportunidades consecutivas para marcar, mas foi o Famalicão quem se adiantou no marcador após um contra-ataque exímio. Num primeiro momento, o golo de Bruno Rodrigues foi invalidado por possível fora de jogo, mas o VAR confirmou que o avançado estava 26 centímetros atrasado em relação ao último elemento da defesa vizelense no momento do passe de João Carlos Teixeira. Sigao jogo em direto. [: VSports]