Vizela junta-se à AIREV e entra em campo com camisolas especiais

A carregar o vídeo ...

O Vizela decidiu unir-se à AIREV, associação da cidade que presta auxílio a pessoas com deficiência, e vai entrar em campo no jogo deste sábado, frente ao Boavista, com umas camisolas especiais. O capitão Marcos Paulo vistou as instalações da associação na tarde desta quinta-feira e, para além de ter oferecido cachecóis a dois jovens da AIREV, 'levou' para o balneário do clube as camisolas que podem ser adquiridas pelas pessoas em geral. O dinheiro angariado será utilizado para a construção de um novo edifício para a associação.