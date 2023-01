A carregar o vídeo ...

Um vizinho salvou um bebé que caminhava no parapeito de uma janela no segundo andar de um prédio em Córdoba, na Argentina. A criança, apenas de fralda, estava a caminhar na janela, sem noção do perigo que corria. A avó do menino revelou que o neto estava em casa com pai, que terá adormecido de cansaço.