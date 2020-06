«Voltar é ganhar»: Liga espanhola lança iniciativa sobre o regresso do futebol em Espanha

A carregar o vídeo ...

A Liga espanhola de futebol regressa, esta sexta-feira, à sua atividade, depois de estar mais de três meses suspensa devido à pandemia de Covid-19. Tendo em vista o regresso do desporto-rei ao país, a La Liga lançou a iniciativa "Voltar é ganhar", que consiste em dar cor a várias ruas um pouco por todo o Mundo com camisolas dos vários clubes que integram o principal escalão de futebol do país. Bilbao, Seviha, São Paulo Hong Kong e Londres são algumas das cidades escolhidas. [Vídeo: Omnisport]