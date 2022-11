«Voltei a vê-lo… já cumpri o que queria»: Record juntou avó e neto após reencontro emocionante

A carregar o vídeo ...

Uma surpresa inesquecível. O final da partida entre o Arrifanense e o Nogueira da Regedoura, do 2º escalão da AF Aveiro, foi duplamente especial para José Marrero. Além do triunfo dos arrifanenses (2-0), o guarda-redes venezuelano pôde ainda reencontrar a sua avó, que já não via há quatro anos, isto é, desde que se mudou para Portugal. O momento foi gravado, divulgado nas redes sociais e Record foi à procura do guardião... e da avó.