Voltou a acontecer: miúdo brasileiro vê amarelo por fazer 'cabrito'

No Brasil praticamente todos os 'moleques' têm o sonho de imitar as fintas de Neymar, mas arriscamos dizer que não é preciso tanto... É que, depois de o avançado do Paris SG ter sido admoestado por ter feito um 'cabrito' a um adversário , agora foi a vez de Endrick, um miúdo da equipa de Sub-14 do Palmeiras, também ver amarelo por causa de um drible. A cena insólita aconteceu na final da Copa Efipan, o principal torneio sub-14 do Brasil, na qual o Verdão bateu o Grémio por 3-0.