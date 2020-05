A carregar o vídeo ...

Fabio Lombini ia fazer a sua estreia em voos. Já o amigo Gioele Rossetti era quem estava a pilotar o ultraleve, propriedade do seu pai. Os dois jovens nadadores não escondiam o entusiasmo, tendo mesmo Lombini partilhado no Instagram algumas imagens antes do fatídico acidente deste domingo . Faleceram os dois.