Stephen Eustáquio está de regresso ao Paços de Ferreira, depois de uma temporada cedido ao Cruz Azul do México. No vídeo de apresentação do 'reforço' pacense, o médio candense de origem portuguesa mostrou-se determinado em seguir a representar as cores do clube da Capital do Móvel. [Vídeo: Paços de Ferreira]