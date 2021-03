«Vou ganhar contigo dentro de campo»: UEFA revela conversa entre Ronaldo e Pepe no Juventus-FC Porto

A carregar o vídeo ...

A UEFA partilhou esta segunda-feira um vídeo captado atrás da baliza de Agustín Marchesín no recente Juventus-FC Porto, no qual é possível ouvir-se aquilo que Cristiano Ronaldo disse a Pepe num momento em que o defesa dos dragões se queixou após um choque precisamente com o colega de seleção e amigo. "Joga! Vou ganhar e vai ser contigo em campo", atirou o avançado, numa frase que repetiria segundos depois. Note-se que a Juventus de CR7 ganhou mesmo o encontro, por 3-2, mas acabou eliminada pelos dragões por conta dos golos marcados fora de portas.