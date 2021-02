A carregar o vídeo ...

O discurso de ódio, as ameaças e as ofensas que os futebolistas recebem através das redes sociais motivaram uma campanha levada a cabo pela Bundesliga e por jogadores alemães que jogam no estrangeiro, como são os casos do benfiquista Luca Waldschmidt e de Toni Kroos, do Real Madrid. (Vídeo Twitter).