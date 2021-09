«Vou ser operado na mesma...»: norte-americano ficou sem dentes em combate mas não desistiu

A carregar o vídeo ...

Devin Clark perdeu esta madrugada diante de Ion Cutelaba, numa intensa batalha de UFC, daquelas que todos os fãs gostam de assistir. A luta foi de tal forma dura, que Clark chegou ao final do segundo assalto no estado que pode ver no vídeo acima. Mas quando questionado sobre se valia a pena continuar, o lutador norte-americano soltou uma frase... daquelas: "Vou ser operado na mesma". E provavelmente será, mas para o registo fica mesmo o espírito lutador, que o fez aguentar até ao final do combate, para perder na decisão dos juízes.