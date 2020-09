Walter, ex-FC Porto, volta a marcar dois anos depois e emociona-se: «Passou-me tudo pela cabeça»

A carregar o vídeo ...

Walter, antigo avançado do FC Porto, voltou esta quarta-feira aos golos mais de dois anos depois. O brasileiro marcou o golo que deu a vitória ao Athletico Paranaense sobre a equipa do Jorge Wilstermann, por 3-2, em jogo a contar para o Grupo C da Taça Libertadores. Walter, de 31 anos, ficou muito emocionado com o momento. O último golo do avançado, que perdeu 20 kg para voltar a jogar, tinha sido há dois anos e dois meses (ou 795 dias), quando jogava pelo CSA. [Vídeo: Youtube]