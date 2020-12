Walter mostra barriga e assume: «Ainda preciso emagrecer um pouquinho...»

A carregar o vídeo ...

Walter nunca escondeu a sua batalha diária com a balança e nem mesmo o facto de ter perdido 20 quilos desde que chegou ao Athletico Paranaense o fazem estar perto do peso ideal. Esta sexta-feira, nas redes sociais, o antigo jogador do FC Porto não teve qualquer problema em mostrar a sua barriga numa História e assumiu na mesma que precisa ainda de "emagrecer mais um pouquinho".