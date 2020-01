A carregar o vídeo ...

Mais uma vez Wanda Nara arrasou. A mulher e empresária de Mauro Icardi estreou-se como comentadora do programa 'Grande Fratello VIP', versão italiana do 'Big Brother VIP', no mesmo dia em que o futebolsita argentino assinou o seu primeiro hat trick com a camisola do PSG , na goleada por 6-1 frente ao Saint-Étienne.