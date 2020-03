A carregar o vídeo ...

Wanda Nara, que não é propriamente uma mulher discreta, mostra no Instagram a sua mais recente aquisição. A mulher e empresária do argentino do PSG, Mauro Icardi, surge com umas botas altas, com cristais Swarovski incrustados, avaliadas em cerca de 10 mil euros... (Vídeo Instagram)