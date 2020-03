Wendel bate recorde de passes certos na Liga

A carregar o vídeo ...

Na estreia de Rúben Amorim no banco de suplentes, na receção ao Aves (2-0), ficou patente que o novo Sporting ainda tem muito... para afinar. Nem a introdução do 3x4x3, nem o facto de o adversário ter ficado reduzido a 9 elementos desde cedo ajudou à qualidade de jogo da equipa, contudo houve um leão que conseguiu sobressair entre os demais, ao ponto de ter estabelecido um novo recorde na presente edição do campeonato: Wendel