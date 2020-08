A carregar o vídeo ...

O Chelsea defronta este sábado o Brighton naquele que é o primeiro jogo particular da pré-época e o reforço Timo Werner, vindo do Leipzig, precisou de apenas 4 minutos para fazer o gosto ao pé com a camisola dos blues. Thiago Silva ainda não foi opção e Hakim Ziyech também se estreou. [Vídeo: Twitter]