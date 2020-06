West Ham lembra este golo de João Mário e adeptos lamentam não o terem segurado

A carregar o vídeo ...

O West Ham lembrou esta terça-feira nas suas redes sociais este golo de João Mário, que representou o clube por empréstimo do Inter na temporada 2017/2018. Nos comentários à publicação são muitos os adeptos que lamentam o facto de o clube britânico não ter assinado com o internacional português a título definitivo. Atualmente João Mário, que também reagiu ao tweet do West Ham com emojis, está emprestado ao Lokomotiv Moscovo, que também conta com o português Eder.