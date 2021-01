A carregar o vídeo ...

Russell Westbrook e Rajon Rondo protagonizaram um duelo particular e bastante intenso esta madrugada no embate entre os Washington Wizards e os Atlanta Hawks, ganho pela formação de Atlanta por 116-100. Ambos foram expulsos da partida - em momento distintos -, isto depois de terem acabado 'pegados' no final do terceiro quarto.