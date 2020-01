"Who wants to live forever": a bonita homenagem de San Siro a Kobe Bryant ao som de Queen

A carregar o vídeo ...

O AC Milan preparou, esta terça-feira, uma bonita homenagem a Kobe Bryant e à sua filha Gianna, em San Siro. Momentos antes do início do encontro diante do Torino, a contar para a os quartos-de-final da Taça de Itália, os ecrãs do estádio dos rossoneri 'encheu-se' de imagens do antigo basquetebolista e da sua filha, ao som de "Who wants to live forever", single dos Queen. [Vídeo: Twitter]