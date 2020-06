Wilfried Zaha comenta com Ferdinand rumor de que teria dormido com a filha de David Moyes

A carregar o vídeo ...

Rio Ferdinand e Wilfried Zaha foram companheiros de equipa no Manchester United em 2012, com o antigo internacional britânico a fazer agora 'mea culpa' na difícil passagem do costa-marfinense pelos red devils. "Poderia ter feito mais para ajudá-lo", escreveu Ferdinand no Twitter, após Wilfried Zaha comentar os rumores dos quais foi alvo envolvendo a filha de David Moyes , o treinador dos red devils na altura. "Ainda hoje as pessoas acreditam que dormi com a filha do treinador, quando eu nem sequer a conheço", disse.