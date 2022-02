William Carvalho brilha no Betis: grande jogada e assistência na goleada à Real Sociedad

O Betis tem sido uma das sensações da época em Espanha e duas das suas figuras são portuguesas. Na baliza brilha Rui Silva e no meio-campo um dos destaques é William Carvalho, que quase sem ninguém dar por isso vai assinando uma das melhores épocas da carreira. Esta quinta-feira, diante da Real Sociedad, o médio voltou a mostrar-se em bom nível, ao assistir para o golo de Juanmi, o primeiro numa vitória por 4-0, mercê de uma jogada na qual fez valer a sua qualidade com bola e também o poderio físico. (vídeo: One Football)