Willian Arão foi um dos jogadores que mais beneficiou com a chegada de Jorge Jesus ao Flamengo; passou de criticado a um dos pilares da equipa. O defesa esteve no programa 'Bem amigos', da SporTV, e explicou como tem sido trabalhar com o português que, segundo conta, não poupa nas 'broncas'... (Vídeo Globo Esporte)