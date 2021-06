Wimbledon homenageia cientistas que criaram vacinas para a covid-19: foram aplaudidos de pé

A carregar o vídeo ...

O Torneio de Wimbledon convidou para a Royal Box - camarote no court central normalmente ocupado por membros da família real, campeões ou famosos - uma representação dos cientistas que criaram as vacinas para combater a covid-19 no Reino Unido. Estiveram também representantes do serviço nacional de saúde, que trabalham nos hospitais, bem como a filha do capitão Tom Moore, o homem de 100 anos que deu 100 voltas ao seu quintal, para angariar dinheiro com vista a ajudar no combate à doença, e que faleceu em fevereiro. Todos foram aplaudidos de pé. (Vídeo Wimbledon)