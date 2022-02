Axel Witsel correu quase 12 quilómetros e ganhou 75% dos duelos na vitória (3-0) do Dortmund na visita ao Union Berlin. Questionado sobre estes dados, o antigo jogador do Benfica revelou que trabalhou no duro nas últimas semanas para regressar ao onze inicial, do qual esteve afastado por opção de Marco Rose. [Vídeo: One Football]