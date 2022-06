Wout van Aert celebrou vitória antes do tempo e acabou... de mãos na cabeça

A carregar o vídeo ...

O francês David Gaudu beneficiou esta terça-feira de um erro monumental de Wout van Aert para vencer a terceira etapa do Critério do Dauphiné, na qual Ruben Guerreiro foi quarto, com o belga a recuperar a amarela como consolação. Belga e gaulês lutaram até final pelo sprint, até que o ciclista da Jumbo-Visma ergueu os braços, pensando ter triunfado. Instantes depois percebeu que afinal não e a sua festa acabou num momento embaroçoso, pelo qual o próprio se assumiu "envergonhado".