Xabi Alonso condena crescimento de partidos de extrema-direita: «Temos de ser firmes na nossa posição»

Xabi Alonso, treinador do Bayer Leverkusen, condenou este sábado o crescimento dos partidos de extrema-direita na Alemanha e as suas políticas anti-imigração. "Temos de ser claros e defender os nossos valores, com o nosso posicionamento democrático nesses termos. Penso que nós, não apenas aqui na Bayer 04, mas em toda a sociedade, somos muito abertos e internacionalizados. Precisamos de defender esses valores. Não podemos aceitar esses protestos ou exigências. Temos de acreditar que estamos numa sociedade muito aberta, que todos têm o direito de vir aqui e trazer o melhor que podem trazer e abraçar esta cultura de onde quer que venham, como eu fiz. Muitas pessoas vêm de todo o mundo, acontece na Alemanha, acontece em Itália, acontece em Espanha. Temos os nossos valores na Alemanha que temos de defender, mas na Europa temos de os defender fortemente. Estou certo de que o futebol destaca-se por isso. Temos de ser firmes na nossa posição e não aceitar ou tolerar estas exigências", referiu o técnico espanhol.