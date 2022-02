Xandão: «Acredito muito que este Sporting pode alcançar o êxito e passar a eliminatória»

A carregar o vídeo ...

Xandão, antigo defesa-central do Sporting, recordou em entrevista a Record o golo de calcanhar apontado na eliminatória de 2012 frente ao Manchester City. O ex-jogador dos leões assumiu ainda que o favoritismo está do lado dos citizens, mas diz acreditar que a equipa de Amorim pode ultrapassar o gigante inglês e rumar à próxima eliminatória da Liga dos Campeões.



