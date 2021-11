Xavi 'atirou' modelo de jogo do Barcelona para segundo plano: «Primeiro precisamos de estabelecer regras...»

A carregar o vídeo ...

O método de trabalho de Xavi no Barcelona continua a dar que falar . O novo treinador dos catalães destacou, em declarações aos meios oficiais do clube, a necessidade de "estabelecer regras" num primeiro momento para depois falar sobre valores como o "respeito e a atitude", atirando o modelo de jogo para segundo plano e não esquecendo do "maestro" Guardiola. (Vídeo: Twitter/Barcelona)