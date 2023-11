A carregar o vídeo ...

Xavi Hernández não poupou nos elogios ao FC Porto, salientando o cunho que Sérgio Conceição tem na equipa e ainda a dificuldade que o Barcelona teve para vencer em Portugal. Já sobre João Cancelo, o treinador do Barça assumiu ser "um luxo" poder contar com o lateral no plantel blaugrana, elogiando ainda aquele que tem sido o desempenho de João Félix desde que chegou a Camp Nou. [Vídeo: DAZN/ELEVEN]