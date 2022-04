Xavi não viu problemas antes do jogo face ao grande número de adeptos do Eintracht: «Que os nossos gritem mais»

A carregar o vídeo ...

O treinador do Barcelona ficou irritado, no final do encontro, pelo contingente alemão do Eintracht Frankfurt e garantiu que esse facto deixou o "jogo dividido", como se de uma "final" se tratasse. A Movistar recuperou as declarações de Xavi Hernández antes do encontro em Camp Nou, mostrando-o despreocupado face à numerosa presença germânica. "Já me tinham avisado que viria gente. Agora faltam os nossos, que gritem mais, que nos animem e nos apoiem como sempre", reiterou o técnico catalão. [Imagens: Movistar]