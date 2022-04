A carregar o vídeo ...

No final do Benfica-Belenenses SAD ( 3-1 ), a festa continuou nas bancadas para um grupo muito especial de adeptos. Yaremchuk esteve com várias famílias ucranianas refugiadas em Portugal, e distribuiu autógrafos e muitos sorrisos pela criançada. Kandaurov, ex-jogador das águias, também esteve presente [Vídeo Instagram Sport Lisboa e Benfica]