Yassine Bounou conta como perdeu o prémio de melhor guarda-redes do Mundial'2022 nos minutos finais da competição

Yassine Bounou foi um dos grandes responsáveis pela histórica campanha de Marrocos no Mundial'2022, que culminou com o 4.º lugar, o melhor resultado de sempre da seleção africana na competição. O guarda-redes, agora no Al Hilal, foi sem dúvida um dos grandes destaques da prova e, segundo uma história caricata contada pelo próprio, era o escolhido para conquistar o prémio de melhor guarda-redes do torneio até bem perto do fim do jogo da final entre França e Argentina… até Emiliano Martínez protagonizar a mítica defesa ao remate de Kolo Muani, aos 123 minutos. A história é simples: o guardião, em conjunto com os restantes colegas de equipa, tinham ido assistir à final entre argentinos e franceses e, numa altura em que se preparavam para abandonar o estádio, antes do final do encontro, foi abordado por um elemento da FIFA que lhe disse para não abandonar o recinto pois poderia ser eleito o melhor guarda-redes do torneio. O marroquino acabou por ficar e, momentos depois, viu Emiliano Martínez arrecadar o prémio após este brilhar na reta final do prolongamento e no desempate por penáltis, tendo sido fundamental para a conquista do terceiro Mundial na história dos albicelestes.