Yaya Touré elogia Guardiola mas admite: «Às vezes era complicado...»

Atualmente com 36 anos e depois de uma época na China ao serviço do Qingdao Huanghai, Yaya Touré não esquece os tempos em que foi treinado por Pep Guardiola no Barcelona e, posteriormente, no Manchester City. O médio costa-marfinense não poupa nos elogios ao treinador espanhol, enaltece a sua inteligência e conhecimentos sobre futebol, mas admite também que nem sempre é uma pessoa fácil de lidar. [Vídeo: Omnisport]