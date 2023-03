Youth League: Grande festa em Alcochete com apuramento inédito do Sporting

A carregar o vídeo ...

O Sporting fez história e apurou-se pela primeira vez para a final-four da UEFA Youth League, depois de derrotar o Liverpool, em Alcochete, com um golo de Rodrigo Ribeiro e estas são as imagens do final da partida. A festa de Çelikkaya e o abraço de Roberto Martínez a Frederico Varandas, tal como o de Viana a Aurélio Pereira. Rúben Amorim saiu da bancada antes do minuto 90.