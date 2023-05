A carregar o vídeo ...

O japonês Yuki Tsunoda e o francês Pierre Gasly, ambos pilotos da equipa de Fórmula 1 da AlphaTauri, ajudaram esta quinta-feira nas limpezas das cheias que afetaram Faenza, cidade onde está sediada a equipa. No vídeo, é possível ver o jovem piloto nipónico a tentar afastar a lama que se encontra no chão com o recurso a uma pá.