O FC Porto partiu esta tarde para Lisboa, onde amanhã, pelas 17h15, defronta o Sp. Braga no Jamor na final da Taça de Portugal (17h15). Antes de entrarem no autocarro, os jogadores dos dragões aplaudiram os muitos adeptos que estavam presentes no Dragão e até Zaidu foi 'maestro'... no bombo.