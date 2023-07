Zaidu, Pepe, Otávio e outros dragões exaustos: conheça o 'exercício da estrela' do FC Porto

A carregar o vídeo ...

O FC Porto continua a preparação para a nova temporada desportiva a todo o gás. Sérgio Conceição não tem facilitado nos trabalhos e tenta extrair o máximo dos jogadores numa altura em que os índices físicos dos atletas ainda estão a ser aprimorados. Neste vídeo, com um exercícios efetuado na sessão matinal desta quinta-feira, é possível ver alguns dos jogadores como Grujic, Zaidu, Pepe e Otávio completamente de rastos no final do treino.Recorde-se que já hoje o experiente defesa-central e capitão do FC Porto tinha partilhado. "Treina como uma estrela. Sê bem-vindo ao trabalho árduo", escreveu Pepe a acompanhar a imagem.